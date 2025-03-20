Sertap Erener'e dava açıldı! Şarkılarını kaldırması talep edildi
Sertab Erener, 'Lal' ve 'Sakin Ol' albümlerini izinsiz bir şekilde dijital platformlarda paylaşmakla suçlandı. Müzik yapım şirketi, telif haklarının kendilerine ait olduğu şarkıların Erener’in YouTube kanalından kaldırılmasını ve bir daha paylaşılmamasını talep etti.
Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkarak unutulmaz bir performansa imza atan Sertab Erener, şimdi de izinsiz şarkı paylaşımıyla gündemde.
60 yaşındaki şarkıcı, kendi şarkılarını dijital platformlarda izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.
Sabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi İstanbul Fikri Sınai Mahkemesi'ne başvurarak, Erener'in 'Lal' ve 'Sakin Ol' albümlerini dijital platformlarda paylaştığını belirtti. Ancak, söz konusu albümlerin telif haklarının şirkete ait olduğu ifade edildi. Müzik şirketinin avukatları, hukuki süreç başlatarak Erener'in şarkılarını kendi YouTube kanalından paylaştığını dile getirdi.
Şirket, Erener'den şarkılarını sayfasından kaldırmasını ve bir daha paylaşmamasını talep etti.
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