Sertar Ortaç'ın klibinde kullandığı tabut çalındı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı 'Bilsem ki'nin klip çekimi esnasında kullandığı tabut çalındı. Tabutu çalan hırsızın bıraktığı not ise duyanları şaşkına çevirdi.
Mikrop, Poşet, Mesafe, Karabiberim gibi eserleri ile unutulmaz isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Bilsem ki" şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çekmişti.
Sevilen şarkının yeni klibinde beyaz bir tabutta kullanılmıştı. Daha sonra Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.
HIRSIZ NOT BIRAKTI
Snob Magazin’in haberine göre depodan sadece tabut çalındı. Hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" notunu bırakması ise çok şaşırttı.
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