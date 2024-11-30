Servetinin 60 milyon dolar olduğu söylenen Murat Boz'dan yanıt geldi!
Sosyal medyada servetinin 60 milyon dolar olduğu iddia edilen Murat Boz, bu söylentilere gülerek yanıt verdi.
Sosyal medyada servetinin 60 milyon dolar olduğu iddia edilen Murat Boz’dan açıklama geldi. Popüler şarkıcı, bir mekan çıkışında Magazin Burada'nın sorularını yanıtladı.
44 yaşındaki popçu, hakkındaki "60 milyon dolar serveti var" iddialarına gülümseyerek karşılık verdi. Murat Boz, "Öyle bir şey yok. Keşke... 60 milyon dolar mı? Yok öyle bir şey, olur mu ya?" diyerek bu iddiaları yalanladı.
Öte yandan, ünlü şarkıcı, bu yılbaşında herhangi bir mekanda sahne almayacağını da duyurdu. Boz, "Özellikle çıkmayacağım, kafa dinleyeceğim. Bu yılbaşı biraz dinleneceğim" ifadeleriyle, sahne dışında dinlenmeye odaklanacağını belirtti.
Etiketler: #murat boz
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