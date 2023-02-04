Ses sanatçısı Erdinç Çelikkol hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:25

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:25

Bursa'da yaşayan bestekar ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Aralarında ‘Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun’, ‘Hatıralar’ gibi çok sayıda sayıda eseri TRT repertuvarında yayınlanan Çelikkol, bugün Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Bursa’da 1938 yılında dünyaya gelen Erdinç Çelikkol, 1983-2000 yılına kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda şef, genel sanat yönetmenliği ve müdürlük görevlerini bir arada yürüttü.

Beste çalışmalarına 1960 yılında başlayan Çelikkol, Kültür Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosu şefliği görevinden emekli olmuştu.