Sessiz kalamadı: Çok Gezenti Burak Akkul'dan, hemşehrisi MasterChef Sergen'e eleştiri

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:34

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:34

TV8'de izleyicilerle buluşan, jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye All Star'da, yarışmacı Sergen bir türlü gündemden düşmek bilmiyor.

TEPKİLER SOSYAL MEDYAYA DA YANSIYOR

İyi bir şef olmasına rağmen yarışmacılar üzerinde hakimiyet kurması ve dilediğini dışlayıp istediği bir şey olmayınca kavgadan kaçınmaması Sergen'i izlenmesi zor bir yarışmacı profili haline sokuyor. Sergen'e yönelik tepkiler sosyal medyaya da yansıyor.

Sık sık MasterChef ikincisi Alican'ı dışlamasıyla ve kaptan olmamasına rağmen takımda kararları vermesiyle gündem olan Sergen, son olarak Barbaros'la tartışma yaşamıştı.

Geçen haftalarda yarışmaya dahil olan Barbaros, Sergen'in bu 'garip' dokunulmazlığına anlam veremeyince sonu son elemede potaya soktu. Ardından Sergen'in de en büyük düşmanı haline geldi.

YOĞUN ELEŞTİRİ ALDI

Takım oyunlarında oyunu protesto etmesiyle yarışmanın gidişatını büyük ölçüde etkileyen Sergen'in bu hareketleri bir yemek yarışmasından beklenen en son şey olurken, bu hareketler sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı.

"İLK KEZ RASTLIYORUM..."

Bu eleştirilerden biri de 'Çok Gezenti' olarak tanınan Burak Akkul'dan geldi.

Kırlarelili olan Akkul, kendisi gibi Trakyalı olan Sergen'e bir hemşehri eleştirisi yaparak şu sözleri sarf etti:

"Kendini bu kadar bozan bir Trakyalıya... Aslında, kendini bozan bir Trakyalıya ilk kez rastlıyorum."

Sergen'in tavırları çoğu MasterChef izleyicisini rahatsız ederken, Burak Akkul'un bu yorumu da yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

