'Sessiz katil' hayatınızı tehdit edebilir! Bu 10 belirtiyi ertelemeden kontrol edin...

Dünya genelinde ölüm nedenlerinin başında gelen ve "sessiz katil" olarak adlandırılan kalp hastalıkları, her zaman şiddetli bir ağrıyla ortaya çıkmıyor. Kardiyoloji uzmanları, günlük hayatta normal karşıladığımız pek çok durumun aslında kalbimizin yardım çığlığı olabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. İşte, kalp hastalıklarının gizli 10 belirtisi....
PANDEMİ SONRASINDA KRİZ ARTTI
Sağlık söz konusu olduğunda çoğumuz vücudumuzun verdiği küçük sinyalleri görmezden gelme eğilimindeyiz. Ancak Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin verileri, kalp hastalıklarının hala en büyük risk faktörü olduğunu kanıtlıyor. 2023 yılında kanser ve kazalara bağlı ölümlerin önüne geçerek 680 binin üzerinde can kaybına yol açan kalp sorunları, artık sadece yaşlıların değil, gençlerin de kabusu haline geldi.
Kardiyolog Dr. Ameet Bakhai, özellikle COVID-19 pandemisinin ardından kalp kası ve zarındaki iltihaplanma (miyoperikardit) vakalarının arttığını vurguluyor.
'SESSİZ KATİL'İN 10 BELİRTİSİ
- Hızlı ayağa kalktığınızda yaşanan baş dönmesi: Kan basıncındaki ani değişimler kalbin pompalama gücüne işaret edebilir.
- Nefes darlığı: En basit aktivitelerde bile soluk soluğa kalmak.
- Eğilirken zorlanma: Karın bölgesindeki baskının kalbe binen yükü artırması sonucu oluşan rahatsızlık.
- Çarpıntı: Kalbinizin normalden farklı ritimde attığını hissetmek.
- Göğüste sıkışma hissi: Kalp damarlarındaki daralmanın en tipik işaretlerinden biri.
- Boyun ve sol kol ağrısı: Özellikle sol tarafa yayılan ağrılar kalp krizi riskiyle doğrudan ilişkilidir.
- Ayağa kalkarken güçlük çekme: Kas gücünden ziyade dolaşım sistemindeki yetersizlik.
- Göğüste genel huzursuzluk ve baskı: Sadece ağrı değil, üzerinizde bir ağırlık varmış hissi.
- Bacaklarda şişlik (Ödem): Kalbin kanı yeterince verimli pompalayamaması sonucu dokularda sıvı birikmesi.
- Sık sık kalp atışının duraksaması veya fazladan atım: Ritim bozukluklarının habercisi olan tekleme hissi.