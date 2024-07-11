Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı

Melisa Aslı Pamuk Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız Paris’te evlenmişti.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2024 Perşembe, 20:35
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pamuk düğününe ait kareleri haftalardır parça parça göstermeyi tercih etmişti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı

Ünlü oyuncu haftalar sonra nikahtan ilk kareleri yayımladı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda tanıştığı Karl Dagher’e düğün fotoğraflarını çektirdi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı

Oyuncu, bu kareleri sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı evlilik

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