Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı
Melisa Aslı Pamuk Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız Paris’te evlenmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pamuk düğününe ait kareleri haftalardır parça parça göstermeyi tercih etmişti.
Ünlü oyuncu haftalar sonra nikahtan ilk kareleri yayımladı.
Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda tanıştığı Karl Dagher’e düğün fotoğraflarını çektirdi.
Oyuncu, bu kareleri sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı.
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