Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarında soyadını, 'Yazıcı' olarak değiştirdiği dikkati çekti.
2011 Türkiye Güzeli seçilen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, evlendi.
Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşaya çiftin evlendiği Pamuk'un sosyal medya hesabından soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.
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