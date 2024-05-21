Gizlilik merak uyandırmıştı: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:30

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:30

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız hayatlarını birleştirdi.



Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.





Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.



Melisa Aslı Pamuk, bu mutlu gününe dair fotoğrafları, bir hafta sonra sosyal medya sayfasında yayımladı.





Ünlü oyuncu, fotoğraflarına; "Bir zamanlar" notunu düştü. Fotoğrafların geç yayımlanması ve yüzlerininin görünmemesi; "Bu gizlilik neden?" yorumlarını yaptırdı.

Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.

Melisa Aslı Pamuk, sinemada son olarak "Cem Karaca’nın Gözyaşları"nda "Feride Balkan" karakterini canlandırmıştı.

