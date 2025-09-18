Sessizce kalp sağlını bozuyor, ritim bozukluğuna sebep oluyor: Kalbi yoran 6 besin

Kalp, vücudun en önemli organlarından biridir ve yaşamın devamı için sürekli çalışır. Ancak yanlış beslenme alışkanlıkları, kalbin yükünü artırarak zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, sessizce kalp sağlını etkileyen ve ritim bozukluğuna sebep olan gıdalar nelerdir? İşte, kalbi yoran 6 besin...

KALBİ YORAN 6 BESİN

1. Aşırı tuz içeren yiyecekler

Fazla tuz, yüksek tansiyona yol açarak kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Hazır çorbalar, turşular ve işlenmiş gıdalar tuz açısından oldukça yüksektir.

2. Kızartmalar ve trans yağ içeren gıdalar

Patates kızartması, cips, fast food ürünleri trans yağ bakımından zengindir. Bu yağlar damarları tıkar ve kalp krizi riskini artırır.

3. Aşırı şekerli yiyecekler

Tatlı, şekerleme ve gazlı içecekler fazla tüketildiğinde obeziteye ve kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarır.

4. İşlenmiş et ürünleri

Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etler yüksek oranda tuz, doymuş yağ ve katkı maddesi içerir. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkiler.

5. Beyaz ekmek ve rafine karbonhidratlar

Rafine karbonhidratlar kan şekerinde ani yükselişlere sebep olur. Bu durum zamanla insülin direnci ve kalp hastalıklarına yol açabilir.

6. Aşırı kafeinli içecekler

Enerji içecekleri ve fazla kahve tüketimi kalp ritim bozukluklarına ve çarpıntılara neden olabilir.