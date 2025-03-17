Set aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in set arkadaşlığı aşka dönüştü! Ünlü çift, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti.

Set aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:22

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, son dönemde özel hayatıyla da gündemde. Daha önce Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu dizisindeki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla aşk iddialarını güçlendiren ünlü oyuncu, bu kez ilişkisini resmen duyurdu.

Final yapmaya hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirine aşık iki karakteri canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in set arkadaşlığı aşka dönüştü. Daha önce de haklarında aşk dedikoduları çıkan ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Oyuncu çiftin paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.


Etiketler: #Nesrin Cavadzade #Pamir Pekin

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