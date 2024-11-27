Nesrin Cavadzade’den şarkıcılık sinyali: 'Oyunculuk yeter, sahnelere çıkacağım'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:26

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:26

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Elle dergisinin 25. yıl kutlamasında sürpriz yaparak sahneye çıktı ve ‘Tavla’ şarkısını seslendirdi. Gecede şarkı söylemekten büyük keyif aldığını belirten Cavadzade, oyunculuk kariyerine farklı bir yön verme sinyali verdi.

“SAHNEDE OLMAYI SEVİYORUM”

Şarkıcı Buray’dan vokal dersleri aldığını açıklayan Cavadzade, sahneye çıkma konusunda oldukça iddialı konuştu:

“Oyunculuk yeter artık, sahnelere çıkacağım. Arkadaşlarım sesimin güzel olduğunu söylüyor. Şarkıcılık neden olmasın?”

“BEYONCE GİBİ ŞOV YAPARIM”

Kendi sahne şovlarıyla da fark yaratacağını ifade eden ünlü oyuncu, hedefinin büyük olduğunu söyledi:

“Sahneye çıksam benim şovum Beyonce gibi olurdu.”

Daha önce de cesur rolleri ve farklı projeleriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, şimdi müzik sahnesine adım atmaya hazırlanıyor.