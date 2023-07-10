Nesrin Cavadzade'den Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'a destek

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:40

Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce entübe edilen usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Baba ölümüyle yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur'a Üç Kuruş dizisindeki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'den destek gecikmedi.

"SEN MUHTEŞEM BİR İNSANSIN"

Geçen sezonlarda yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Alişan Uğur ile rol alan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından genç oyuncuya sarıldığı pozları yayınlayarak "Alişancığım, canımın içi, babana böyle bir evlat yetiştirdiği için binlerce kez teşekkür ederim. Sen muhteşem bir insansın. İncecik bir ruhsun, senin gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Baban gibi çok büyük bir sanatçı olup hepimize armağan olacaksın. Allah ailene ve sana metanet versin. Canımın içi, olağanüstü yeteneklerinizle bizi hep büyülemeye devam edeceksin" ifadelerini kullandı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Özkan Uğur için 11 Temmuz Salı günü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da tören yapılacak.

Uğur, anma töreninin adından Taksim Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.