Setlere dönüyor: Kızıl Goncalar’a Kızılcık Şerbeti’nden flaş transfer!

Rekortmen dizi Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen yeni yılda bir yıl sonra setlere dönüyor.

Setlere dönüyor: Kızıl Goncalar’a Kızılcık Şerbeti’nden flaş transfer!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:37

Kızılcık Şerbeti’nde 1.5 sezon boyunca seyirci karşısına çıkan ünlü aktör Settar Tanrıöğen setlere dönüyor. 

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, geçen ocak ayında beyin kanaması geçiren ve peş peşe ameliyat olan Settar Tanrıöğen geçen bir yıl içinde sağlığına kavuşmuş ve bol bol dinlenip moral depolamıştı. 

Usta oyuncu bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Faruk Turgut’la el sıkıştı.

Settar Tanrıöğen şirketin diğer fark yaratan fenomen dizisi “Kızıl Goncalar”la setlere dönecek. 

Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #Kızıl Goncalar #Settar Tanrıöğen

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