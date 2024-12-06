Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu: Kızılcık Şerbeti dizisinin İmam İlhami'si Fatih Gülhan kimdir? Fatih Gülhan kaç yaşında ve nereli?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 22:55

Güncelleme: 06.12.2024 - 22:55

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna "İmam İlhami" karakterinin dahil olacağı gündeme gelmişti. Bu rol için Fatih Gühan ile anlaşma sağlandı. Gühan'ın canlandırdığı İmam İlhami, dizinin 78. bölümünde izleyiciyle buluşarak ekibe katıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine İmam İlhami olarak gelen Fatih Gülhan kimdir? Fatih Gülhan kaç yaşında ve nereli? İşte, ayrıntılar...

FATİH GÜLHAN KİMDİR?

Fatih Gühan, 8 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duyan Gühan, bu tutkusu doğrultusunda eğitimine yön verdi.

Eğitim Yılları

Lise öğrenimini Uşak'ta bulunan Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimini tamamlayıp Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümüne devam etti.

Dizi Kariyeri

Fatih Gühan, ilk olarak, "Beni Affet" dizisinde rol alarak izleyicilerin dikkatini çekti. Ardından "Beni Bırakma" dizisinin kadrosunda yer aldı.