Fatih Gühan kimdir? Kızılcık Şerbeti İlhami'si Fatih Gühan kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna "İmam İlhami" karakterinin katılacağı gündeme gelmişti. Rol için Fatih Gühan’la anlaşıldı. Peki, Fatih Gühan kimdir? Kızılcık Şerbeti İlhami'si Fatih Gühan kaç yaşında, nereli?

Fatih Gühan kimdir? Kızılcık Şerbeti İlhami'si Fatih Gühan kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:19

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Gühan’la anlaşıldı. Peki, Fatih Gühan kimdir? Kızılcık Şerbeti İlhami'si Fatih Gühan kaç yaşında, nereli?

FATİH GÜLHAN KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin İmam İlhami'si olarak izleyici karşısına çıkan Fatih Gühan, 8 Haziran 1993 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Gühan, lise öğrenimini Uşak Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi'nde tamamladı.

FATİH GÜLHAN OYUNCULUK KARİYERİ

Fatih Gülhan, Lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamlayan yakışıklı oyuncu, eğitimi süresince birçok tiyatroda oynadı. Gühan "Beni Affet" ve "Beni Bırakma" dizilerinin kadrosunda yer almıştı.


Etiketler: #Fatih Gülhan #kimdir? #kızılcık şerbeti

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