Setlere uzun süre ara vermişti: Yeni partneri belli oldu!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:03

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:03

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, uzun süre setlere ara vermişti. Yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başlayan Namal, ekranlara geri dönme kararı aldı.

Özgü Namal 9 yıl aradan sonra dizi setlerine dönmek için geçtiğimiz günlerde Gold Film ile anlaşma imzalamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; senarist Necati Şahin‘in kaleme aldığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinde oynayacak olan Namal’ın partneri de belli oldu.

Yönetmen Faruk Turgut, yeni dizisi için Özcan Deniz ile el sıkıştı.