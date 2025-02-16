Sevgililer Günü'nde sevgilisinin aldığı hediyeleri beğenmeyen kadın gündem oldu: 'Ben bu kadar ucuz muyum?'

Erkek arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendisine aldığı hediyeleri videoya alıp beğenmediğini söyleyen kadın sosyal medyada gündem oldu. Genç kadın, 'Ben bu kadar ucuz muyum?' diye sordu.

Sevgililer Günü'nde sevgilisinin aldığı hediyeleri beğenmeyen kadın gündem oldu: 'Ben bu kadar ucuz muyum?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:10

Bir kadın, erkek arkadaşının Sevgililer Günü'nde kendisine aldığı hediyeleri beğenmedi ve gelen hediyeleri tek tek paylaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

“Bana bu hediyeleri mi layık görüyor? Ben bu kadar ucuz muyum?” diyen kadını kimileri haklı bulurken kimileri ise şımarıklık olarak değerlendirdi.

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #Sevgililer günü #Hediye

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