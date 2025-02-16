Sevgililer Günü'nde sevgilisinin aldığı hediyeleri beğenmeyen kadın gündem oldu: 'Ben bu kadar ucuz muyum?'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:14

Bir kadın, erkek arkadaşının Sevgililer Günü'nde kendisine aldığı hediyeleri beğenmedi ve gelen hediyeleri tek tek paylaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

“Bana bu hediyeleri mi layık görüyor? Ben bu kadar ucuz muyum?” diyen kadını kimileri haklı bulurken kimileri ise şımarıklık olarak değerlendirdi.

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu.