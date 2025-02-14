Sevgililer gününü kutlamıyorlar! Evlilik aşkı öldürür mü?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:27

Areda Survey’in 2025 Şubat ayında gerçekleştirdiği "Sevgililer Günü" araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Türk halkının büyük bir kısmı Sevgililer Günü'nü kutlamadığı akratılırken araştırmaya katılanların büyük bir kısmı, evliliğin aşkı öldürmediğini savundu.

Katılımcıların yüzde 75,4’ü, evliliklerin aşkı pekiştirdiği görüşünü dile getirirken, yüzde 24,6’lık bir kesim ise evliliğin zamanla aşkı öldürdüğünü belirtti.

Aşkın doğası hakkında yapılan bir başka soruda ise, katılımcıların yüzde 35,5’i aşkın zamanla artan bir duygu olduğunu ifade etti.

"İlk görüşte aşk" diyenlerin oranı yüzde 23,4 ile daha düşük kalırken, aşkın kalıcılığı konusunda da görüş birliği sağlanamadığı görülüyor. "Aşk diye bir şey yoktur" diyenlerin oranı ise yüzde 12,8 olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca araştırmada, katılımcıların yüzde 93,5’i, aldatılma durumunda bir partneri affetmeyeceğini belirtti.

Bu, ilişkilerde güvenin ve sadakatin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Araştırma, aşkın zaman içinde nasıl evrildiğini ve evlilikle ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koyarken, bireylerin aşk ve evlilik konusundaki farklı bakış açılarını da gözler önüne seriyor.