Sevgilinize "Sakin ol!" demeden kavgayı yatıştıran büyülü sözler: Bütün problemleriniz bu sözlerle sona erecek!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 21:58

Güncelleme: 07.08.2024 - 21:58

Tartışma anında "Sakin ol" demek, sinirli bir partnerin daha da öfkelenmesine neden olabilir. Bu ifade, karşı tarafın duygularının küçümsendiğini hissettirebilir ve durumu daha da alevlendirebilir. İşte, "Sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 etkili yolu...

"HİSSEDİYORUM" DEYİN

Tartışma sırasında kendi duygularınızı ifade etmek, partnerinizin sizi anlamasına yardımcı olabilir. "Kendimi bunalmış veya kaygılı hissediyorum" gibi ifadeler kullanarak, kendi hislerinizi paylaşın ve partnerinizin de duygularını ifade etmesini sağlayın. Bu, her iki tarafın da anlaşılmasını kolaylaştırır.

"YAVAŞLAYABİLİR MİSİN?" DİYE SORUN

Partneriniz öfkeyle konuşurken, onu anladığınızı göstermek için "Biraz yavaşlayabilir misin? Söylediklerini anlamakta zorluk çekiyorum" gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Bu, tartışmanın hızını düşürerek daha sakin bir iletişim kurulmasını sağlar.

"BİR MOLA VEREBİLİR MİYİZ?" DEYİN

Tartışmalar bazen bunaltıcı olabilir. Tartışmanın ortasında "Kendimi bunalmış hissediyorum. Bir mola verebilir miyiz?" diyerek ara vermeyi teklif edebilirsiniz. Bu, her iki tarafın da sakinleşmesine ve durumu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.

"SANA SARILABILIR MİYİM?" DİYE SORUN

Tartışma sırasında fiziksel temas, duygusal olarak yakın hissetmenizi sağlayabilir. "Üzgün olduğunu görüyorum. Neden incindiğini daha fazla bilmek istiyorum. Önce sana sarılabilir miyim?" diyerek partnerinize destek olun. Bu, duygusal bağınızı güçlendirebilir.

SESSİZ KALIN

Bazen söylenecek en iyi şey, hiçbir şey söylememektir. Tartışma sırasında sessiz kalmak, partnerinizin duygularını ifade etmesine izin verir ve kendisini dinlendiğini hissettirir. Bazen sadece sessizce dinlemek, tartışmanın yatışmasına yardımcı olabilir.