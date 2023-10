Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:14

Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun kim olduğu araştırılıyor. Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet gösterdiği iddiasıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, Can Tunaboylu kimdir? Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu kaç yaşında, nereli?

CAN TUNABOYLU KİMDİR?

Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristidir. Can Tunaboylu Instagram hesabı "cantunaboylu" kullanıcı isme sahip olup 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.

CAN TUNABOYLU, AYBİKE ÇELİK OLAYI NEDİR?

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmada Aybike Çelik'in darbedildiğine dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

CAN TUNABOYLU PAYLAŞTI

"Değerli dinleyici ve takipçilerim böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün."

Öte yandan aynı grubun solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun da geçtiğimiz yıl, Boşnak'ın kendisini dövdüğünü iddia etmişti.

Torun, "Evlendiğim günden beri şiddet ve aldatılma çarkında döndüm durdum. Dövüldüm, hamileyken bile dövüldüm, tehdit edildim, aşağılandım. Kaan, 25 günlük bebeğimle beni terk etti" diye bir açıklama yapmıştı.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ SAHNELERE ARA VERDİ

Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun 22 Ekim Pazar günü gerçekleşecek konseri iptal edildi. Grup da bir süre sahneye çıkmama kararı aldı.