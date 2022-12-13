Sevil Atasoy: 'Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'

13 Aralık 2022 Salı, 17:42

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Zor Ama Yine De Sor' programının son konuğu Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy oldu.

Atasoy’un programda kadınlar ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Atasoy, Armağan Çağlayan’ın “Kadın olmanız kariyeriniz boyunca, özellikle de Adli Tıp Enstitüsü’nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu?” sorusuna “Hayır oluşturmadı” derken cümlesinin devamında kadınları işe almak için tercih etmediğini söyledi.

"GENÇTİRLER, EVLENİRLER, BİRDEN BİRE ÇOCUKLARI OLUR"

Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitede oluşturmaz hem kadın hem erkek vardır. Kadınları tercih ettiğim, daha fazla işe aldığım diye bir şey yok. Bilakis kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişimdir, değişik nedenlerden ötürü. Gençtirler, evlenirler, birden bire çocukları olur siz onu kaybedersiniz. O tempoda, o disiplinde çalışmayabilir ne yemek yapacağını düşünmeye başlar. Bunlar kötü şeyler tabii ki. Onun için erkekleri tercih ederim çalışmak için. Ama kadınlar çok titiz, çok disiplindir. Tekrar çalış dediğiniz zaman da hiç sıkılmaz. Çünkü yün örer istediği zaman, çok sabırlıdır.”

Atasoy ayrıca akademide kadınların yoğunlukta olduğunu söyledi.