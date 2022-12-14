Ginseng ne işe yarar, neye iyi gelir ve faydaları neler?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, ginseng bitkisinin bağışıklık sistemi ve zihinsel performansı güçlendirmesi amacıyla kullanılabileceğini, ancak daha önce mutlaka hekime ve diyetisyene danışmak gerektiğini söyledi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, tıbbi faydaları nedeniyle kullanılan ginseng bitkisi hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Diyetisyen Erden tatlı aromatik bir tada sahip olan ginseng bitkisinin “Panax ginsengi (Asya ginsengi)” ve “Panax quinquefolius (Amerikan ginsengi)” olmak üzere 2 çeşidi bulunduğunu ifade etti.
Ginseng’in etkileri arasında zihinsel performansı geliştirme, öğrenmeyi, hafızayı kuvvetlendirme ve duyusal farkındalık olduğunu belirten Diyetisyen Erden “Bunların yanı sıra yapısındaki ginsenosidler vücuttaki iltihabı azaltan steroid benzeri bir etkiye sahiptir. Ginsengin bağışıklığı güçlendirmek, vücut direncini artırmak ve enerji depolamak gibi önemli faydaları da vardır” dedi.
“KAN ŞEKERİNİ DENGELER”
Ginsengin kan şekerini dengelediğinin altını çizen Diyetisyen Erden “Yüksek düzeyde oksidatif stres, fiziksel zorlanmalar, olumsuz çevre koşulları, ilaçlar, sigara, alkol, yetersiz ve yanlış beslenme, kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Ginseng, diyabetli bireylerde oksidatif stresi giderecek etki oluşturur. Aynı zamanda ginseng içeriğinde bulunan ginsenosid, glikoz alımını iyileştirerek kanda glikoz bulunmasını sağlar ve bunu enerji olarak kullanır. Bu durum Ginseng diyabet yönetimine son derece yardımcı olabileceğini gösterir” diye konuştu.
“BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR”
Yapısında bulunan minerallerin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Erden, klinik bir araştırmanın, ginseng özünün grip gibi viral enfeksiyonlara karşı uygulanan aşıların etkisini artırabileceğini gösterdiğini de aktardı. Ayrıca ginsengin hafızayı güçlendirme, ruh halini iyileştirme gibi durumlara ek olarak zihinsel yorgunluğu azaltan hücreler tarafından beyin fonksiyonu ve davranışı üzerinde de olumlu etkilere sebep olduğunu da sözlerine ekledi.
“ÇAY GİBİ DEMLEYİP İÇEBİLİRSİNİZ”
Diyetisyen Erden, farklı yöntemlerle vücuda alınabilen ginsengin, çiğ olarak ya da buharda hafif pişirilerek tüketilebileceğini belirterek “Damak tadınıza en uygun olan yöntemi bulmanız için ginsengin tüketim şekillerini deneyebilirsiniz. Yöntemlerden biri ginsengi, suda haşlayarak çay şeklinde tüketmektir. Bunun için ginseng dilimlerine sıcak su ekleyerek birkaç dakika demlenmesini beklemelisiniz. Diğer yöntemlerden biri de toz, tablet, kapsül ve yağ formlarında bulunabilen ginseng özünü çeşitli tariflere eklemek olabilir” diye konuştu.
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