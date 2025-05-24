Türkiye’yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler’in en etkili yapılarından biri olan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun (INCB) başkanlığına seçildi. Peki, Sevil Atasoy kimdir? Prof. Dr. Sevil Atasoy Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli?





SEVİL ATASOY KİMDİR?

1949 yılında İstanbul’da doğan Sevil Atasoy, eğitimine İstanbul Alman Lisesi’nde başladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda devam ederek, burada biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yaptı. Aynı dalda doçent ve profesör unvanlarını aldı.

Yönetici Olarak Kariyeri

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Türkiye’de adli bilimlerin kurumsallaşmasına öncülük eden en önemli isimlerden biridir. 1980–1993 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüş; adli kimya alanındaki bu çalışmalarıyla adli sistemin teknik altyapısının güçlenmesine katkı sağlamıştır. 1987–2005 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmış, kurumun bilimsel ve akademik gelişiminde kilit rol oynamıştır.

Ayrıca uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaparak, adli tıp eğitimine önemli katkılarda bulunmuştur. DNA analizlerinin adli sistemde kullanılmasını destekleyen öncü çalışmaları ile bu alanda çığır açmış ve bu katkılarından dolayı “Yılın Bilim İnsanı” ödülüne layık görülmüştür.

Uluslararası Görevleri

Prof. Atasoy’un başarıları uluslararası düzeyde de takdir görmüştür. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine seçilmiş; 2009 yılında bu kurulun başkanlığına getirilmiştir. 2010 yılına kadar süren bu görev boyunca uluslararası uyuşturucu politikalarının şekillendirilmesinde etkin bir rol üstlenmiştir.

Nisan 2016’da yeniden INCB üyeliğine seçilen Atasoy, böylece küresel uyuşturucu kontrolü alanında söz sahibi isimlerden biri olmuştur.

Medya Kariyeri

Prof. Dr. Sevil Atasoy, bilimsel bilgisini toplumla buluşturmayı amaçlayan medya çalışmalarıyla da tanınır. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören “Kanıt” dizisinin konsept sahibi, hikâye danışmanı ve sunucusu olarak adli bilimleri geniş kitlelerle buluşturmuştur. Bu proje, hem bilimsel hem de kültürel açıdan bir dönüm noktası olmuştur.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi’nin Pazar ekinde yayımlanan “Delil Avcısı” köşesinde yaklaşık 250 gerçek suç öyküsü kaleme almış; adli bilimin gerçek hayattaki işleyişini, sade ve anlaşılır bir dille okuyuculara aktarmıştır.

Akademik Kariyeri

2020’li yıllarda da akademik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı üniversite bünyesinde şu önemli birimlerin yöneticiliğini de yürütmektedir:

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM)

Bunun yanı sıra Teşvikiye Laboratuvarı, Uluslararası Adli Bilimler Merkezi (IFSS) ve Atasoy-Ekinci Danışmanlık gibi birçok bilimsel ve danışmanlık kuruluşunun da kurucu ortağıdır.

Özel Hayatı

1968 yılında Alpaslan Ataman ile yaptığı ilk evliliği kısa süreli olmuştur. 1971 yılında Reklamcılar Derneği Başkanı Faruk Atasoy ile evlenmiş ve bu evlilikten 1972 doğumlu Selin Atasoy adlı bir kızı olmuştur.

2010 yılında gazeteci Hüseyin Ekinci ile evlenmiş, ancak bu evlilik de 2015 yılında sona ermiştir.

Kitapları

Prof. Dr. Sevil Atasoy'un gerçek suç hikayelerini bilimsel bir bakış açısıyla ele aldığı bu eserler, hem bilim insanlarına hem de genel okuyucuya hitap etmektedir.

İşte bazı dikkat çeken eserleri:

Labirent: Adli Bilimlerin Gizemli Dünyası (2006)

Bu Ayak İzi Senin, Dr. Watson! (2007)

Karanlığa Yolculuk (2010)

Her Çikolata Yenmez (2011)

Yeraltındaki Melekler Yerüstündeki Şeytanlar (2013)

Acayip İşler (2015)

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanlığına Seçilmesi

Uluslararası alanda saygınlık kazanarak Türkiye temsilciliği yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler’in en önemli organlarından biri olan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun (INCB) yeni başkanı olarak seçildi.

20 Mayıs’ta başlayarak 143. oturum kapsamında seçimler gerçekleştirildi. Seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Atasoy, küresel ölçekte uyuşturucu ile mücadele politikalarının şekillendirilmesinde ilk adımları atacak.



