Sevil Atasoy'dan özel hayatına ilişkin dikkat çeken itiraf

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:15

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:19

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu YouTube programı 'Haber Bahane'ye konuk oldu.

Gençlik yıllarında babasından baskı gördüğünü anlatan Atasoy, bu yüzden erken yaşta evlendiğini, ancak hata yaptığını söyledi.

"ÇEVRE BASKISI ÇOK FAZLAYDI"



Atasoy, şu açıklamalarda bulundu:

"Çok erken yaşta evlenmemek lazım. Benim üzerimde baba ve çevre baskısı çok fazlaydı. Babam da Adli Tıp Uzmanı'ydı o yüzden akşam kızının dışarıda olmasını istemezdi. Bir gece bile bir arkadaşımın evinde kalmadım. Baba evinden kaçmak için evlendim ama doğru değildi. O da çok kısa sürdü.

Babam, orta okuldan beri flört ettiğim kişiyi solcu olduğu için istemedi. Babam 'Komüniste kız vermem' dediği için sevdiğim adamla (Faruk) değil, başkasıyla evlendim. Ama sonra Faruk'a geri döndüm ve kızımız oldu. Faruk için de benim için o süreç çok zordu.

"BENİ İYİ İDARE EDER"



Ben ilk eşimle evliyken valizimi alıp sevdiğim adama kaçtım. Sevdiğim adam Ankara'da öğrenci evinde kalıyordu, karşısında beni valizle görünce düşüp ölüyordu. Hayat uzun yıllar sonra bizi birleştirdi. Faruk çok zeki bir adam. Benim evlilik konumu hiç dile getirmemişti. Kadından anlayan erkekler var Faruk da öyle. Beni iyi idare eder."

