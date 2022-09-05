Şevket Çoruh'tan Arka Sokaklar'a veda: 'Hoşça kal Mesut'
Oyuncu Şevket Çoruh, 16 yıl sonra 'Arka Sokaklar' dizisine veda etti. Bir yazı yayımlayan Çoruh, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım" dedi. Dizinin 17. sezonunun yakında Kanal D ekranında başlaması bekleniyor.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon boyunca 'Komiser Mesut' karakteriyle kadrosunda yer aldığı 'Arka Sokaklar' dizisine veda etti. Tiyatroya ağırlık vereceği iddia edilen Çoruh, 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı yazısında, "Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım..." yazdı.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Çoruh, veda yazısında şu ifadeleri kullandı:
"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.
'Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım...'"
5 YENİ OYUNCU KATILDI
17. sezonu için hazırlanan 'Arka Sokaklar' dizisine Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova gibi yeni isimler katıldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu da dizideki rollerine devam edecek.
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