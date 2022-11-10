Şevket Çoruh'un yeni projesi belli oldu
'Arka Sokaklar' dizisinde mesut komiser karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un yeni projesi belli oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki 'Mesut komiser' rolünden 16 sezonun ardından ayrılan Şevket Çoruh'un yeni projesi belli oldu.
Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini duyurdu.
Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaşan Şevket Çoruh, "Burdayım" notunu düştü.
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