Şevket Çoruh'un eski eşi Günay Karacaoğlu kim, kaç yaşında? Günay Karacaoğlu hangi dizilerde oynadı?
Canlandırdığı birçok karakter ile izleyinin sempatisini kazanmış, ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Günay Karacaoğlu nikah masasına oturdu. Bu haberle birlikte 'Günay Karacaoğlu kim?' sorusu oldukça merak edilmeye başlandı. Peki,Günay Karacaoğlu kim, kaç yaşında? Günay Karacaoğlu hangi dizilerde oynadı?
Birçok dizi, film ve tiyatroda yer alan deneyimli oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendiğini duyurdu. İşte, gündem olan haberin ardından gelen 'Günay Karacaoğlu kimdir?' sorusunun yanıtı ve oyuncuya dair en merak edilenler...
GÜNAY KARACAOĞLU KİM, KAÇ YAŞINDA?
51 yaşındaki Günay Karacaoğlu 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Karacaoğlu, 1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne girip 1995 yılında mezun oldu. Uzun ve başarılı bir kariyerin sahibi Günay Karacoğlu özellikle 'Yarım Elma' dizisindeki Gonca karakteri ile izleyicinin hafızasına kazınmış ve sevgisini kazanmıştır.
GÜNAY KARACAOĞLU'NUN ÖDÜLLERİ
Usta oyuncu, 2009 Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri, 'Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü'
2009 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 'Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü',
2009 Afife Jale Tiyatro Ödülleri 'Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü',
2018 XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri ''Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'' (Artiz Mektebi, Müjdat Gezen Tiyatrosu),
2021 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ''En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu'' (Gençliğim Eyvah) gibi önemli ödüller kazanmıştır.
GÜNAY KARACAOĞLU ÖZEL YAŞAMI
Günay Karacaoğlu, ilk evliliğini 1993 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Mesut Komiser' karakteriyle akıllarda yer edinen oyuncu Şevket Çoruh ile yapmıştır. 2004 yılında boşanan ünlü ikilinin Gülenay Çoruh adında bir çocukları vardır.
İkinci evliliğini 2008'de yapımcı Cengiz Çağatay ile yapan Günay Karacaoğlu 2010 yılında evliliği bitirmiştir. Günay Karacaoğlu, 28 Eylül 2022 tarihinde hayatını Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birleştirdi.
GÜNAY KARACAOĞLU'NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Sevda Mecburi İstikamet (Sinema Filmi) Yakında
- Evlat Olsa Sevilmez (Sinema Filmi) 2022
- Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi) 2021-2022 Zümrüt Korfalı
- Gençliğim Eyvah (TV Dizisi) 2020 Hacer Asmalı
- Ailecek Şaşkınız (Sinema Filmi) 2018 Serap
- Hayati ve Diğerleri (TV Dizisi) 2017-2018
- Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi) 2017
- Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi) 2017
- Roman Havası (TV Dizisi) - 2014 Elmas
- Avrupa Avrupa (TV Dizisi) - 2013 Saadet Gürleyen
- 20 Dakika (TV Dizisi) - 2013 Akrep
- İstanbul'un Altınları (TV Dizisi) 2011 Uğur
- Gönülçelen (TV Dizisi) Gönülçelen 1. 2. Sezon 2010 Gülnaz
- Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi) 2010
- Aşkım Aşkım (TV Dizisi) 2008 Hadise (13 Bölüm)
- Osmanlı Cumhuriyeti 2008 Çiçekçi Kadın
- Hemşire Meri (TV Dizisi) 2008 Meri
- Düş Yakamdan (TV Dizisi) 2007 Şahane
- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 2006 Teorik Tuğçe
- Kısmet (TV Dizisi) 2005 Kısmet
- Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 Hediye (2005/2006)
- İnşaat 2003 Televizyoncu Kız
- Bayanlar Baylar (TV Dizisi) 2002 Zakkum
- Yarım Elma (TV Dizisi) 2002-2003 Gonca
- Beşibiryerde (TV Dizisi) 2002
- Bizim Otel (TV Dizisi) 2001 Naciye
- Yeditepe İstanbul (TV Dizisi) 2001 Önem
- Abuzer Kadayıf 2000 Yazgülü
- Üzgünüm Leyla (TV Dizisi) 2000
- Kahpe Bizans 1999 Anaç Hatun
- Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi) 1997 Fatma
- Köşe Kapmaca (TV Dizisi) 1996 Handan
- Şehnaz Tango (TV Dizisi) 1994 Hasene
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