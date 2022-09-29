Şevket Çoruh'un eski eşi Günay Karacaoğlu kim, kaç yaşında? Günay Karacaoğlu hangi dizilerde oynadı?

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:14

Birçok dizi, film ve tiyatroda yer alan deneyimli oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendiğini duyurdu. İşte, gündem olan haberin ardından gelen 'Günay Karacaoğlu kimdir?' sorusunun yanıtı ve oyuncuya dair en merak edilenler...

GÜNAY KARACAOĞLU KİM, KAÇ YAŞINDA?



51 yaşındaki Günay Karacaoğlu 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Karacaoğlu, 1991 yılında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne girip 1995 yılında mezun oldu. Uzun ve başarılı bir kariyerin sahibi Günay Karacoğlu özellikle 'Yarım Elma' dizisindeki Gonca karakteri ile izleyicinin hafızasına kazınmış ve sevgisini kazanmıştır.

GÜNAY KARACAOĞLU'NUN ÖDÜLLERİ

Usta oyuncu, 2009 Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri, 'Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü'

2009 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 'Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü',

2009 Afife Jale Tiyatro Ödülleri 'Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü',

2018 XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri ''Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'' (Artiz Mektebi, Müjdat Gezen Tiyatrosu),

2021 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ''En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu'' (Gençliğim Eyvah) gibi önemli ödüller kazanmıştır.

GÜNAY KARACAOĞLU ÖZEL YAŞAMI

Günay Karacaoğlu, ilk evliliğini 1993 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Mesut Komiser' karakteriyle akıllarda yer edinen oyuncu Şevket Çoruh ile yapmıştır. 2004 yılında boşanan ünlü ikilinin Gülenay Çoruh adında bir çocukları vardır.

İkinci evliliğini 2008'de yapımcı Cengiz Çağatay ile yapan Günay Karacaoğlu 2010 yılında evliliği bitirmiştir. Günay Karacaoğlu, 28 Eylül 2022 tarihinde hayatını Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birleştirdi.

GÜNAY KARACAOĞLU'NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR