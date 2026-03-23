Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır ve Ramazan Bayramı’yla birlikte başlar. Bu dönemde insanlar, ayın bereketiyle ibadetlerini sürdürür. Peki, Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu nedir, kaç gün tutulur?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Şevval ayı 20 Mart 2026 günü başladı. Şevval ayı 18 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Bayramın ardından tutulması tavsiye edilen Şevval orucunun, Şevval ayı sona ermeden yerine getirilmesi uygun görülür. Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır.

Ancak Şevval ayında nafile olarak tutulan bu oruçlar, Ramazan’da tutulamayan oruçların yerine geçmez. Ramazan’da eksik kalan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet etmek geçerli olmadığından, Şevval ayında tutulan oruçlar için yalnızca birine niyet edilmelidir. Eğer Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse, bu oruçlar kaza orucu olarak kabul edilir.