06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:46

Önümüzdeki günlerde sezon finali yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizi ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Berk Oktay'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Şevval Sam'ın da diziden ayrılacağı iddia edildi? Şevval Sam, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Ender karakteri Yasak Elma'ya veda mı ediyor? İlk açıklama geldi...

ŞEVVAL SAM, YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

5 sezondur ekranlarda olan Yasak Elma'da Berk Oktay'ın vedasının kesinleşmesinin ardından şimdi de Şevval Sam'ın projeden ayrılacağı öne sürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, kadrodan ayrılıyor. 5 yıldır Yasak Elma'nın kadrosunda yer aldığı için müzik kariyerini aksatan Sam, diziden ayrılma kararı aldı. Sam'ın içine sinen bir proje olana kadar sahnelere devam edeceği de öğrenildi.

ŞEVVAL SAM'DAN AÇIKLAMA

İstanbullu dinleyicisi ile buluşan Şevval Sam, Karadeniz türkülerini okudu. Konser öncesi magazincilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam, dizi hakkında konuştu. Sam, "Bu hafta benim için setin son haftası... Bir ara durup dinlenmeye ihtiyacım var." sözleri ile ayrılığı doğruladı.