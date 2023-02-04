Sex Education'ın ünlü oyuncusundan çağrı: 'Cinsel fantezilerinizi yollayın'
Netflix'in popüler dizisi 'Sex Education'da seks terapistini canlandıran oyuncu Gillian Anderson, kadınlara bir çağrıda bulunarak kendisine cinsel fantezilerini göndermelerini istedi.
'Gizli Dosyalar' (X Files), 'The Crown' ve 'Sex Education' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Gillian Anderson, hazırladığı bir kitap için dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan anonim olarak kendisine cinsel fantezilerini göndermelerini istedi.
Kadınlar ve seks üzerine büyük bir araştırmaya başladığını belirten Anderson, "En kişisel tutkularınızı öğrenmek istiyorum" dedi.
“SEKSİN SADECE SEKSTEN FAZLASI OLDUĞUNU BİLİYORUZ”
Anderson, Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Kadınlar olarak seksin sadece seksten fazlası olduğunu biliyoruz ancak bunu pek konuşmuyoruz. En derin ve en samimi korkularımız, fantezilerimiz içimizde bir yerlerde kilitli. Biri anahtarla gelene kadar. Nereden geliyor olursanız olun, 18-80 yaş arasında, erkeklerle, kadınlarla ya da ikilik dışı bireylerle yatmış olun. En kişisel tutkularınızı öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması