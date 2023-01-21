Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 10:34

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 10:35

"Sarah Lawrence" seks tarikatı lideri Larry Ray, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Lewis Liman, 63 yaşındaki Larry Ray'in suçlarının "iğrenç" olduğunu belirterek, kurbanlarından birine uyguladığı işkence için "Bu saf ve basit bir sadizmdi" dedi.

Lewis Liman, Ray'in kurbanlarının öz değerlerini, anılarını ve "nihayetinde bedenlerini" çaldığını ifade ederek, kurbanlarını "zihinsel olarak kırmak için şeytani bir dehaya" sahip olduğunu dile getirdi.

MAĞDURLAR DİNLENDİ

Ray'in yıllarca fuhuşa zorladığı Claudia Drury'nin temsilcisi de dahil olmak üzere Ray'in bazı kurbanları mahkemede ifade verdi.

Drury, Ray tarafından yıllarca istismar edilmesinden dolayı korkunç zararlar gördüğünü belirterek, "Günden güne var olmak için zar zor enerji buluyorum. O benim hayatımı mahvetti. Neredeyse her gece kâbuslar görüyorum. Her şey beni tüketiyor" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

ABD Savcı Yardımcısı Mollie Bracewell, karar öncesinde Liman'ı, Ray'i ömür boyu hapse mahkum etmeye çağırarak, davasının bir cinayet davasına benzediğini savundu.

Bracewell duruşmada sunulan ifade ve kanıtlar için "Mahkemenin ve jüri üyelerinin gördüğü şey sanığın tarif edilemez zalimliğiydi. Bu kurbanların hayatlarını ellerinden aldı" ifadelerini kullandı.

PİŞMANLIK DUYMADIĞINI SÖYLEDİ

Ray, Hakim Liman'a yaptığı açıklamada, üç yıl önce tutuklanmasından bu yana tutulduğu iki federal hapishanede "ağır koşullara" maruz kaldığını, ancak "pişmanlık duymadığını" ve kurbanlarından "özür dilemeyeceğini" söyledi.

"Hapishanede olmak korkunçtu, özellikle de tecritler" diyen Ray, hakime babasının, üvey babasının ve annesinin kendisi hapisteyken öldüğünü söyledi.

2022'DE BİRÇOK SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Ray, Nisan 2022'de haraç toplama komplosu, kara para aklama, fuhuş kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan hüküm giymişti.

Ray'in, "dünya liderleriyle toplantıları, askeri operasyonlara katılımı ve eski New York Polis Departmanı Komiseri Bernard Kerik ile sert bir kavgayı da içerdiği" iddia edilen hayatı hakkında anlattığı hikayelerle kadınları kandırdı.

Ray'in işlediği suçlar ilk olarak 2019 yılında New York Magazine'de yayınlanan bir haberle ortaya çıktı. Aylar sonra FBI tarafından New Jersey'deki bir evde tutuklandı.