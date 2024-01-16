Şeyma Subaşı aşk iddialarına isyan etti: 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:35

Şeyma Subaşı'nın, Meksika'ya yaptığı seyahat sırasında Formula E CEO'su Alejandro Agag ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Subaşı, bu iddiaları yalanlayarak Türkiye'den arkadaşlarının kendisini aratarak doğrulama yapılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Açıklamalarında, boşandıktan sonra hiç kimsenin elini tutmadığını ve kimseyle flört etmediğini belirtti.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak, bekar olduğu için herkesle ilişkilendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Şubaşı'nın açıklaması şu şekilde:

"Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım."