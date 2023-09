Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:44

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:44

Şeyma Subaşı bir dönemin sevilen yarışma programı "Var mısın Yok musun" ile adını duyurmuştu. Programın ardından adı sık sık birlikte anılan Acun Ilıcalı ile evlenen çift geçtiğimiz yıllarda boşanmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında noktalayan Subaşı, bu yılın başlarında Mohamed Alsaloussi ile evlendi. Subaşı'nın ismi yeniden boşanma haberlerinde anılıyor. Peki, Şeyma Subaşı kim, kaç yaşında nereli? Şeyma Subaşı boşandı mı?

ŞEYMA SUBAŞI KİM?

2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun’da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı. "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile tanışan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi.

16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week’te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2017'de Android işletim sisteminde kullanılabilen IS IT OK adında bir aplikasyon çıkardı. Kullanıcıların giyim tarzlarını paylaştığı bu bir tür sosyal medya uygulamasında hem profesyonellerden hem de sıradan kullanıcılardan moda tavsiyesi alınabiliyor. Uygulama Acun İnternet tarafından geliştirildi.

2018 yılının eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe, 2020 Ocak ayında kapandı. 2019 yılında "Sadece Şeyma" isimli otobiyografisini yazdı.

2020 yılında ise Babe Actiwear isimli giyim markasını kurdu.

2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi. 2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED ALSALOUSSI BOŞANDI MI?

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohamed Alsaloussi bu yılın başlarında, 2 Mayıs tarihinde evlenmişti. Evlilikleri süresince "psikolojik şiddet" iddiaları ile sık sık gündeme gelen çift 5 aylık evliliklerini noktaladı.

ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI...

Ayrılma konusunda anlaşan çift, evlilikleri henüz bir yılı doldurmadığı için çekişmeli olarak boşanma davasını açtı. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, mahkemede tanık dinleterek anlaşmalı olarak boşandı.