Şeyma Subaşı'ya Bakanlık'tan 'gizli reklam' cezası: 550 bin lira ödeyecek!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:32

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:33

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra sosyal medyada gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’ya fenomenlere yönelik denetimler sonrası ceza kesildi.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimler sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu hesaplar üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

GİZLİ REKLAM YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu çerçevede Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın da gizli reklam yaparak vergi ödemediğinin belirlendiği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı, Subaşı’nın farklı tarihlerde, 5 farklı markanın reklamını yaptığını ve bunu gizlediğini tespit etti.

Bu şekilde hem kanunu çiğneyen hem de reklamlardan elde ettiği gelirin vergisini ödemeyen Subaşı’ya Ticaret Bakanlığı’nın 550 bin 59 lira para cezası kestiği öğrenildi.

Ürünlerin reklamını yapıp ancak ’reklam’ olduğunu belirtmeyen Subaşı, zaman zaman tepki çeken haberlerle gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından sıkça kıyafet, mücevher gibi birçok ürün paylaşan Şubaşı’nın gizli reklamı tepki topladı.