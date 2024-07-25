Sezen Aksu 220 bin TL dolandırıldı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:53

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, çocuklara bağış kampanyası adı altında 200 bin TL dolandırıldı. Ekol Tv'nin aktardığına göre; Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Aksu'dan 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını dile getirdi. Aksu gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi. Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibat haline geçti. Belediye yetkilileri ise böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Dolandırıldığını anlayan ünlü sanatçı soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.