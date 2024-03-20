Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, 'Bahar'ın yeni bölümünü birlikte izledi

Önceki akşam yeni bölümüyle ekrana gelen 'Bahar' dizisini, Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar birlikte izledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:51
Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, 'Bahar'ın yeni bölümünü birlikte izledi
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Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisini izlemek için buluştu.

Müftüoğlu, o anları "Bu gece 'Bahar 'gecesi yaptık" notuyla paylaştı.

Demet Evgar, 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizinin başrolünde 'Bahar' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşır. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olur. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikâyelerle izleyiciye umut aşılayacak.


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