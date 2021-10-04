Sezen Aksu, stüdyosunu sokakta yaşayan hayvanlara açtı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca, Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 16:47
Sezen Aksu, stüdyosunu sokakta yaşayan hayvanlara açtı
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Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü sanatçı Sezen Aksu beslediği hayvanlar için stüdyosunda yuva yaptı.

Yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiren Sezen Aksu, herkesin evinde kapandığı pandemi döneminde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokakta yaşayan hayvanları besliyordu.

Ünlü sanatçı daha önce de bir sıpa sahiplenmişti.


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