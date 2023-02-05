Sezen Aksu'dan yeni şiir: İlk kez yayımlandı
Ot dergisinin yeni sayısında ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Mümkün' adlı şiiri ilk kez yayımlandı. Aksu'nun daha önce de 'Eksik Şiir' adlı şiir kitabı Metis Yayınları tarafından yayımlanmıştı.
'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun kapağında olduğu Ot dergisinin Şubat 2023 sayısı okurla buluştu. Derginin yeni sayısında Aksu'nun daha önce yayınlanmayan 'Mümkün' adlı şiiri yayımlandı.
Aksu'nun kaleme aldığı şiir şu şekilde:
MÜMKÜN
"Ben tek başıma sevebilirim hepimizi
Kendi halkımı ve sizi
Ne kralım var
ne kuralım
Başını göğsüme koy
Yanaşalım mümkünün kıyısına
Sen ben yer gök taş ve su
Duralım
Başlayıncaya kadar kötü bir dizi
zeytini de vurdular gördüm
Yeminle oydu denizin de işkencecisi
Yarayız biz
gün gelecek
Yazacaklar
Birbirimizi öldürünceye kadar
Sevdiğimizi"
(Eylül 2017, Kanlıca)
Sezen Aksu'nun daha önce de 'Eksik Şiir' adlı şiir kitabı Metis Yayınları tarafından yayımlanmıştı.
Kitapta Aksu'nun 1975-2006 arasında yazdığı dört yüzün üzerinde şarkı sözünden 197'si yer alıyor.
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