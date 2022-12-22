Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı: Sezen Aksu'dan istemiş
Beyinde pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Pakize Suda'nın 2015 yılında söylediği vasiyeti ortaya çıktı.
'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Pakize Suda, uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Suda, 70 yaşında beynde pıhtı atması sonucu dün yaşamını yitirdi.
Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması gündeme geldi.
O dönem Sezen Aksu'nun vefat eden Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen ünlü isim, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" diye konuşmuştu.
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