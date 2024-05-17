Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu

Bu akşam yeni bölümü seyirciyle buluşan D Media imzalı "Arka Sokaklar" dizisinin sezona ne zaman veda edeceği merak konusuydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 23:47
Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
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Kanal D’nin 18 sezondur devam eden fenomen dizisi Arka Sokaklar’da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Orhan Oğuz’un yönettiği Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun rol aldığı diziye Şevket Çoruh ile Oya Okar’ın tekrar dönüşü ekibin gücüne güç katmıştı.

SEZON FİNALİ YAPACAK

D Media geçen yıl Erler Film’in patronu Türker İnanoğlu’ndan 42 bölüm çekmek üzere dizinin haklarını devralmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar’ın yeni bir değişiklik olmazsa planlanan sezon final tarihi 7 Haziran Cuma oldu.

Şeker Bayramı’nda 2 hafta yayın olmadığı için dizinin 42 bölümü tamamlanamayacak. Öte yandan “Arka Sokaklar”ın yeni sezonunu D Media’nın mı, yoksa Erler Film’in mi çekeceği Türker İnanoğlu’nun ailesinin kararına göre belli olacak.


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