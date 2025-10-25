Sezonun ilk hasadı Tavas'ta yapıldı!

Modern kapama ceviz bahçeleri anlamında Türkiye'nin önde gelen Denizli'de ceviz hasadı start aldı. Kentte 13 bin 225 hektar alanda yetiştirilen ceviz'de Tavas bin 860 hektar alan ile üretimde ilk sırada yer alıyor. Kentte meyve veren ağaç başı verim ise yaklaşık 20 kilogram olduğu ifade edildi. Kentte ağırlıklı olarak Chandler çeşidi yetiştirilmekte olup diğer yabancı çeşitler olan Fernor ve Franquette yanı sıra yerli çeşit olarak Şebin, Bilecik ve Yalova çeşitleriyle yetiştiriliyor. Tavas ilçesinde başlayan ceviz hasadına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'da katıldı. Denizli'nin tarımsal üretim anlamında bereketinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'mizde düzenlenen hasat günlerine elimden geldiğince katılım sağlayarak üreticimizin hep yanında oldum. Bugünde Tavas ilçemizde ceviz hasadını başlatıyoruz. Çiftçilerimiz bir yıl boyunca emek harcayıp hasat günlerinin gelmesini beklerler. Allah emeğinizin karşılığını misliyle vereceğine inanıyorum Ceviz hasadımızın üreticimize, Denizli'mize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.