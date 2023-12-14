Show TV tepki çeken fragmanı değiştirdi
Show TV, 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında yer alan "Hevesini alsaydın" sözlerinin tepki çekmesi üzerine sahneyi değiştirerek yeni fragman yayınladı.
Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 43'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Pembe (Sibel Taşçıoğlu) karakterinin, Abdullah'a (Settar Tanrıöğen) "Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın" demesine sosyal medyada tepki gösterildi.
usta bizim “pembe karakter gelişimi yaşayacak” hayalleri siyah poşete biz burda seni savunucaz diye belimiz doğrulmuyor sen hala ezikos gibi abdullaha madem gönlün kaydı hevesini alsaydın diyorsun YAPMA BE GÜZEL ABLAM BE YAPMA ŞUNU #KizilcikŞerbeti pic.twitter.com/WQaKwANKRC— beril (@berilhaklidir) December 11, 2023
Tepkilerin ardından fragmanda yer alan sahne kesilerek fragman yeniden yayınlandı.
“Boşanmak istiyorum!”#KızılcıkŞerbeti 43. bölüm 2. fragmanımız yayında. ??— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) December 11, 2023
Yeni bölümümüzle cuma 20.00’de @showtv’deyiz. pic.twitter.com/3dksq4nttJ
Yayınlanan 43. bölüm fragmanında, Abdullah'ın Pembe'ye boşanmak istediğini ve Alev'le evleneceğini söyledikten sonra yaşananlar gösteriliyor.
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