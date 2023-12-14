Show TV tepki çeken fragmanı değiştirdi

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 43'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Pembe (Sibel Taşçıoğlu) karakterinin, Abdullah'a (Settar Tanrıöğen) "Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın" demesine sosyal medyada tepki gösterildi.

usta bizim “pembe karakter gelişimi yaşayacak” hayalleri siyah poşete biz burda seni savunucaz diye belimiz doğrulmuyor sen hala ezikos gibi abdullaha madem gönlün kaydı hevesini alsaydın diyorsun YAPMA BE GÜZEL ABLAM BE YAPMA ŞUNU #KizilcikŞerbeti pic.twitter.com/WQaKwANKRC