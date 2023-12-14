Show TV tepki çeken fragmanı değiştirdi

Show TV, 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında yer alan "Hevesini alsaydın" sözlerinin tepki çekmesi üzerine sahneyi değiştirerek yeni fragman yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 18:43
Show TV tepki çeken fragmanı değiştirdi
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Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 43'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Pembe (Sibel Taşçıoğlu) karakterinin, Abdullah'a (Settar Tanrıöğen) "Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın" demesine sosyal medyada tepki gösterildi.

Tepkilerin ardından fragmanda yer alan sahne kesilerek fragman yeniden yayınlandı.

Yayınlanan 43. bölüm fragmanında, Abdullah'ın Pembe'ye boşanmak istediğini ve Alev'le evleneceğini söyledikten sonra yaşananlar gösteriliyor. 


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