Shrek 5 geliyor: 25. yıldönümünde klasikleşen seriden devam filmi kararı...

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:44

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:44

Shrek'in ekranları ilk kez süslemesinin yirmi beşinci yıldönümüne yaklaşılıyor ve Shrek, Eşek ve Prenses Fiona'nın son gösterisinden bu yana yaklaşık 15 yıl geçti. Onları tekrar görmek uzun sürmeyecek.

Eddie Murphy, sevilen Shrek serisinin hayranları için bazı heyecan verici haberler verdi. Şu anda yeni bir Shrek filminin yapım aşamasında olmasının yanı sıra Murphy, serinin en sevilen karakterlerinden biri olan Eşek'in kendi bağımsız filmine kavuşacağını da doğruladı. Yakın zamanda bir röportaj veren Eddie Murphy, yeni gelecek filmlerle ilgili ayrıntıları açıkladı...

SHREK VE EŞEK GERİ DÖNÜYOR

Röportajda, Kung Fu Panda 4 ve son Çizmeli Kedi filmi gibi animasyon filmlerinin son dönemdeki başarılarına değinildi ve her ikisinin de Shrek serisine olan ilgiyi yeniden canlandırdığı söylendi. Kung Fu Panda 4, bu yıl vizyona girdikten sonra dünya çapında 545,3 milyon dolar hasılat elde ederken, Çizmeli Kedi: Son Dilek ise dünya çapında 485,2 milyon dolar hasılat elde etti. Her iki film de eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Esprili mizahı, unutulmaz karakterleri ve yürek ısıtan hikayeleriyle bilinen Shrek serisi, başlangıcından bu yana kültürel bir mihenk taşı olmaya devam etti. Dört uzun metrajlı film, sayısız spin-off ve Tony Ödüllü bir Broadway müzikali ile Shrek, modern animasyonun temel taşlarından biri olarak kendini sağlamlaştırdı.

EŞEK NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Eşek, Shrek serisinin isimsiz kahramanı ve neden bu kadar sevildiğini anlamak zor değil. Hızlı konuşan, son derece neşeli ve komik bir yardımcı olan Eşek, her sahneye bir zekâ ve cazibe kasırgası getiriyor. Murphy'nin performansı, Eşek'e eğlenceli olduğu kadar bulaşıcı bir enerji aşılıyor. Eşek'in sevimli kişiliği, iyimserliği ve Shrek'e olan sarsılmaz sadakati, karakteri hayranların favorisi yapıyor.

Vizyon tarihi 2025 olarak belirlenen ve daha fazla kahkaha, daha fazla yürek ve daha fazla Eşek vaat eden bir sonraki macera için geri sayım başladı...