Ünlü şarkıcı Mehtap hırsızların hedefi oldu: 'Donuma kadar soyuldum, arabayı patlatmışlar'

Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, konser vermek için gittiği Amsterdam'da soyuldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başına gelenleri anlatan Yılmaz "Donuma kadar soyuldum. Arabayı patlatmışlar, valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:53
Ünlü şarkıcı Mehtap hırsızların hedefi oldu: 'Donuma kadar soyuldum, arabayı patlatmışlar'
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Yıllar önce yayınlanan Popstar Alaturka'ya damga vuran Mehtap Yılmaz, yarışmada birinci olmuştu. Yıllardır sesiyle gündeme gelen Yılmaz, konser vermek için gittiği Amsterdam'da hırsızların hedefi oldu.

"VALİZİM, PASAPORTUM, PARAM, ÇANTAM HER ŞEYİ ALMIŞLAR"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak başına gelenleri anlatan şarkıcı, güvenli diye bildikleri bir otoparka araçlarını bıraktıklarını ancak soyulduklarını söyledi. 

"Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar" diyen şarkıcı, yayınladığı videoda şunları söyledi: 

"Arabayı patlatmışlar. Valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk."


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