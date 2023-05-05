Ünlü şarkıcı Ed Sheeran telif davasını kazandı
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, şarkı çalmak ile suçlandığı telif davasını kazandı.
Grammy Ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, Marvin Gaye'nin 'Let's Get It On' şarkısını çalmak ile suçlandığı davayı kazandı. Mahkeme, "Davayı kaybedersem müziği bırakırım" tehdidinde bulunan Sheeran'ın intihal yapmadığı kararını verdi.
Sheeran'ın avukatları mahkemede, şarkılar arasındaki benzerliklerin telif hakkıyla korunamayacak temel müzikal 'yapı taşlarını' içerdiğini söyledi.
Mahkeme çıkışı konuşan Sheeran, “Açıkçası davanın sonucundan çok mutluyum. Görünüşe göre emekli olmak zorunda kalmayacağım.Ancak, bu tür asılsız iddiaların mahkemeye taşınmasına izin verilmesi beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı” dedi.
İntihal davası açılan 'Thinking Out Loud' şarkısının yazarlarından Amy Wadge, omzundan büyük bir yük kalkmış gibi hissettiğini söyledi.
Wadge, "İnanılmaz bir rahatlamaydı ve sanki yedi yıllık stres vücudumu terk etti" ifadesinde bulundu.
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