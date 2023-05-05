Ünlü şarkıcı Ed Sheeran telif davasını kazandı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, şarkı çalmak ile suçlandığı telif davasını kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:09
Ünlü şarkıcı Ed Sheeran telif davasını kazandı
Abone Ol google-news

Grammy Ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, Marvin Gaye'nin  'Let's Get It On' şarkısını çalmak ile suçlandığı davayı kazandı. Mahkeme, "Davayı kaybedersem müziği bırakırım" tehdidinde bulunan Sheeran'ın intihal yapmadığı kararını verdi. 

Sheeran'ın avukatları mahkemede, şarkılar arasındaki benzerliklerin telif hakkıyla korunamayacak temel müzikal 'yapı taşlarını' içerdiğini söyledi.

Mahkeme çıkışı konuşan Sheeran, “Açıkçası davanın sonucundan çok mutluyum. Görünüşe göre emekli olmak zorunda kalmayacağım.Ancak, bu tür asılsız iddiaların mahkemeye taşınmasına izin verilmesi beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

İntihal davası açılan 'Thinking Out Loud' şarkısının yazarlarından Amy Wadge, omzundan büyük bir yük kalkmış gibi hissettiğini söyledi.

Wadge, "İnanılmaz bir rahatlamaydı ve sanki yedi yıllık stres vücudumu terk etti" ifadesinde bulundu.


ed sheeran dava Telif

İlgili Haberler

Ed Sheeran, eşinin kanser olduğunu öğrenince yedi şarkı yazdı

Ed Sheeran, eşinin kanser olduğunu öğrenince yedi şarkı yazdı
'Çalıntı şarkı' davası: Grammy ödüllü Ed Sheeran New York'ta ifade verdi

'Çalıntı şarkı' davası: Grammy ödüllü Ed Sheeran New York'ta ifade verdi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler