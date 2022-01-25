Masumlar Apartmanı’nda 'Şükrü Özyıldız' sürprizi
Oyuncu Şükrü Özyıldız, "Masumlar Apartmanı" dizisine konuk oluyor. Dizi, bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Dizide daha önce konuk oyuncu olarak sanatçı Selami Şahin ve ünlü şef Arda Türkmen de boy göstermişti.
TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Masumlar Apartmanı" dizisinin bu akşam yayınlanacak olan bölümüne oyuncu Şükrü Özyıldız konuk olacak.
Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterinin hayalindeki sahnede izleyicilerle buluşacak olan Özyıldız, dizide kendisini oynayacak.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın, senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikolojik ve drama türündeki dizinin başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu paylaşıyor.
EROL EVGİN, SELAMİ ŞAHİN VE ARDA TÜRKMEN DE KONUK OLMUŞTU
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun,
Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur
Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar
Apartmanı'na daha önce de ünlü isimler konuk olmuştu.
Dizinin bir bölümünde ünlü şef Arda Türkmen, Gülben ile
tezgah başına geçerek birlikte yemek yapmış, sanatçı Selami Şahin ise Gülben ve
Esat çiftinin düğününde izleyicilerle buluşmuştu.
Öte yandan Erol Evgin de, geçen sezon Esat’ın Gülben karakterine evlilik teklifi ettiği bölümde yer almıştı.
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