Masumlar Apartmanı’nda 'Şükrü Özyıldız' sürprizi

25 Ocak 2022 Salı, 17:13

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Masumlar Apartmanı" dizisinin bu akşam yayınlanacak olan bölümüne oyuncu Şükrü Özyıldız konuk olacak.

Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterinin hayalindeki sahnede izleyicilerle buluşacak olan Özyıldız, dizide kendisini oynayacak.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikolojik ve drama türündeki dizinin başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu paylaşıyor.

EROL EVGİN, SELAMİ ŞAHİN VE ARDA TÜRKMEN DE KONUK OLMUŞTU

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'na daha önce de ünlü isimler konuk olmuştu.

Dizinin bir bölümünde ünlü şef Arda Türkmen, Gülben ile tezgah başına geçerek birlikte yemek yapmış, sanatçı Selami Şahin ise Gülben ve Esat çiftinin düğününde izleyicilerle buluşmuştu.

Öte yandan Erol Evgin de, geçen sezon Esat’ın Gülben karakterine evlilik teklifi ettiği bölümde yer almıştı.