Sıcak hava dalgası sürüyor... Uzmanlardan klima ve su uyarısı!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 07:00

Yüksek sıcaklık yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgası için uyarı yaptı. İstanbul ve Marmara'da sıcaklık rekoru kırılacağı tahminleri üzerine uzmanlar, sıcak hava dalgasından en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların etkileneceğini belirtiyor.

"KLİMA, KAS SPAZMLARI GELİŞTİRİYOR"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Erdal Ağaç, şöyle konuştu:

"Normalde 8 saat çalışıyorsak, normal periyotlarda 2 saatte bir 5 dakika dinlenerek serinleyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Bir de sıvı alımına dikkat edeceğiz. Bu dönemde sıvı alımı öneriliyor ama özellikle aşırı soğuk ve buzlu şeylerden de sakınmamız gerekiyor. Bir de çalışanlar için şunu öneriyoruz. Eğer klimalı bir ortamda çalışıyorsak, klima noktasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum dışarıdan geldiğimizde hava sıcaklığı yüksek derecelerden klima sayesinde birden 10-15 derece gibi ısı düşüşüne bağlı olarak müthiş kas spazmları gelişiyor."

"SUSAMASAK BİLE SU İÇMELİYİZ"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden Acil Tıp Uzmanı Sultan Özselçuk ise, şunlar kaydetti:

"Baş ve yüzün özellikle direkt ışığa maruz kalmaması önemli. Gözlük takılması yine önemli. Onun dışında bol giysiler naylon olmayan pamuklu giysiler çok önemli. Özellikle yaz mevsiminde naylon olmayan pamuklu giysiler çok önemli. En önemli tavsiyelerimden birisi de yanımızda ılık da olsa su bulundurarak susamasak bile su içerek hareket etmeliyiz. Özellikle ağır yiyeceklerden uzak durulmasını, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağı ağırlıklı beslenilmesini tavsiye ederim."

"ATEŞ YÜKSELİYOR VE TERLEME AZALIYORSA..."

Özselçuk, uyarılarına şu ifadelerle devam etti:

"Sıcak hava özelikle yaşlılarda tansiyon kalp spazmı riskini artırır. Şeker hastalığı olan hastalarımızda şeker dengesizliklerine sebep olabilir. Enfeksiyona açık bir hale getirir hastayı. Kronik hastalığı olan hastalarımızda özellikle idrar söktürücü ilaçlar, tansiyon ilaçları, şeker hastalığı ilaçları kullanan hastalarımızda ilaç etkinliği değişebiliyor. Kullandıkları ilaçlar etkisiz olabiliyor ya da tam tersi ilacın etkinliği azalabiliyor. Bu nedenle kronik hastalığı olan ve ilaç kullanan hastalarımızın saat 10.00 - 18.00 arasında güneş ışığına direk maruz kalmamasını öneriyoruz."

Acil Tıp Uzmanı Sultan Özselçuk, "Sıcakta ilk göstereceğimiz tepkilerden biri terlemedir. Terleme bizim için iyi birşey. Terlemenin olmasını istiyoruz ama terlemeyle su ve tuz atımı da olacaktır. Bu durum sıcak yorgunluğu gibi durumlara yol açabilir. Daha ileri durumlarda ise, terleme bitecektir ateş yükselecektir. Sıcak çarpması tablosu budur. Eğer hastanın ateşi yükselmeye başladı; vücutta terleme azaldı ve şuur bulanıklığı olduysa biz bu durumlarda acile başvurmalıyız. Fakat olay yerindeki ilk müdahale de önemli. Her durumda hasta su bulabiliyorsa içebilecek kadar şuuru yerindeyse mutlaka 1 litre kadar sıvı ayran ya da su gibi şeyler olay yerinde verilmeli" şeklinde konuştu.

"GÜNEŞİN ETKİSİNİ AZALTMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik de, şunları kaydetti:

"Bu sıcak hava dalgasında El Nino'nun da dolaylı olarak etkisi var. El Nino da Büyük Okyanus üzerinde büyük çapta ve büyük genişlikte yüksek basınç merkezinin tüm dünyadaki sistemleri etkilemesinden kaynaklanıyor. Bu sistemler Atlas Okyanusu'ndaki sistemleri daha sonra da bizim ülkemizi de etkileyen ikincil sistemleri de etkiliyor. Nemin yüksek olması sebebiyle terimizin buharlaşması daha fazla olacağından dolayı insanlar sıcağı daha fazla hissediyorlar.

Özellikle öğle saatlerinde güneş altında bu ölçtüğümüz sıcaklıkların çok daha fazlasını insan vücudu hissediyor. Bu nedenle öğle saatlerinde 11.00 - 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar çocuklar ve yaşlıların sokağa çıkmamasını, sokağa çıkacaklarsa da şapka şemsiye gibi aksesuarlarla güneşin etkisini azaltmasını tavsiye ediyoruz."