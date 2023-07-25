Sıcaklar böbrek taşını tetikliyor! İşte uzmanından uyarılar

Yayınlanma: 25.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 07:00

Kavurucu sıcakların gelmesiyle beraber vücutta artan sıvı kaybı, böbrek taşını da tetikliyor.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Böbrek Nakli ve Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Akıncı, böbrek taşıyla yaşayan hastaların risk altında olduğunu söyledi.

Akıncı, "Hem var olan taşların boyutu büyüyor hem de yerinden hareket ederek ağrı ve diğer komplikasyon riskleri artıyor. Böbrek taşı olmayan kişilerde ise aşırı sıcaklara bağlı olarak böbrek taşı gelişme riski artıyor. O nedenle yeterli sıvı tüketimi çok önemli" dedi. TBV Başkanı Timur Erk ise yazın artan sıvı ihtiyacında, maden suyu ve soda tüketimine işaret ederek soda ile maden suyunun aynı şey olmadığını söyledi ve uyardı: “Sodada sodyum bikarbonat var ve doğal değil. Maden suyu hem daha sağlıklı, hem de içindeki mineraller bakımından sıcaklarla artan mineral kaybını da engeller. Ancak böbrek ve tansiyon hastaları başta olmak üzere maden suyu tüketiminin çok da abartılmaması gerekiyor. Günde üç küçük şişeyi geçmemeli" dedi.

"TAŞ OLUŞMA RİSKİ DE ARTIYOR"

Dr. Serkan Akıncı, ülkemizde böbrek taşı yaygınlığının çok sık olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Yüzde 12-13 oranında böbrek taşı görülüyor ülkemizde ve bu son bir haftadır özellikle tüm dünyayı etkileyen aşırı sıcaklarla beraber, aslında böbrek taşı mevsimi de açıldı diyebiliriz. Çünkü hem sıvı tüketimi yeterli gelmiyor hem de terlemeyle birlikte sıvı kaybı oluşuyor. Böbrek taşı hastalarında risk artıyor. Böbrek taşı olmayanlarda ise böbrek taşı oluşması açısından tehlike artıyor. Zaten yaz dönemlerinde böbrek taşı olan hastaların semptomlarında artışları hep görüyoruz, polikliniklerimize de bugünlerde yansıyor bu artış. Böbrek ağrısı ile gelen hastaları daha sık görüyoruz. Çünkü hastalar sıvı kaybettiği zaman idrarları daha konsantre hale geliyor. Mineraller birleşmek için daha büyük bir fırsat buluyorlar bu ortamda. Var olan taşlar büyüyebiliyor veya yeni taş oluşumu mümkün oluyor bu kristallerin çökmesiyle."

"SUSUZLUK TAŞI YERİNDEN OYNATIYOR"

Sıvı kaybının artması ve yeterli sıvı tüketmemenin var olan böbrek taşlarının böbrek kanallarında hareket etmeye başlamasına da neden olduğunu anlatan Akıncı, "Taşlar böbrek içerisinde hareket ederek şiddetli ağrıya neden olabiliyorlar. Böbrek taşları normalde böbreğin içinde sessiz sakin dururken ağrı yapmazlar. Ancak böbrek kanalına düştükleri zaman ağrıya sebep oluyorlar. Yaz dönemlerinde su tüketiminin azalması ile birlikte böbrek taşlarının yerinden oynama riski de artıyor. Biz hastalarda özellikle yan ağrısı dediğimiz belin arka tarafında, kaburgaların altında ve kasığın ön tarafına doğru ve kasıkların altına doğru yayılan şiddetli ağrılar görüyoruz. Şiddetli bulantı ve kusmalar da taş ağrılarına eşlik edebiliyor. İdrar renginde değişikliklere sebep olabiliyor, hastaların idrar alışkanlıkları değişebiliyor, daha sık idrara çıkar hale gelebiliyorlar, idrarda kanamalara sebep olabiliyor. Yaz döneminde bu semptomların arttığını biliyoruz ve hastalarımızı daha fazla su tüketmeye sevk etmeye çalışıyoruz" dedi.