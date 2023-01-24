Sıcak hava onları da şaşırttı...Deve kuşları mevsimleri karıştırdı kışın yumurtlamaya başladı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:59

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:16

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde 1997 yılında kurulan deve kuşu çiftliğinde 8 dişi ve 3 erkek olmak üzere toplam 13 damızlık deve kuşu ile üretim yapılıyor. Çiftlikte, yağ ve kolesterol düzeyi düşük kırmızı et verimi, fil ve timsah derisi kadar değerli derisi ile ihraç değeri yüksek hayvansal ürünler üretilirken, ayrıca deve kuşu konusunda araştırma, eğitim ve uygulamalar yapılıyor.

Deve kuşları hava şartlarının mevsim normallerinde seyrettiği dönemlerde ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlamaya devam ediyor. Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkıyor.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜM HAYVAN TÜRLERİNİ ETKİLİYOR"

Türkiye’nin deve kuşu yetiştiriciliği için uygun bir iklime sahip olduğunu, ancak iklim değişikliği ile hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle, deve kuşlarının kış sezonunda da yumurtladığını söyleyen Ak, “Maalesef iklim değişikliği tüm hayvan türlerini etkiliyor. Deve kuşlarının yumurtlama sezonu kuzey yarım kürede, mart ve nisan aylarında havaların ısınmasıyla başlar. Yaz bitiminde, ekim ayında biter. Biz sezon dışında döl oranının fazla olması için dişi ve erkekleri ayırıyoruz ve farklı bölmelerde tutuyoruz. Havanın sıcaklığına aldanan deve kuşları yumurtlamaya başladı. Bu istediğimiz bir durum değil” ifadelerini kullandı.

"YUMURTA VERİMİMİZ OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Deve kuşlarının kış mevsiminde yumurtlamasının yaz döneminde yumurta kalitesini düşüreceğini belirten Prof. Dr. İbrahim Ak, şöyle konuştu:

“Normal sezonun dışında yumurtlama bizim istediğimiz bir şey değil. Bu normal yumurta sezonunda verimi de olumsuz yönde etkiliyor. Her şeyin normal seyrinde gelişmesi daha önemli olan ama maalesef iklim değişikliği bu hayvanları olumsuz etkiliyor. Bu süreçteki yumurtaları damızlık olarak değerlendirmiyoruz, zaten erkek ve dişiler ayrı duruyor. Bu yumurtalar muhtemelen yemeklik olarak değerlendirilecek. Biz burada öğrencilerimizle zaman zaman çalışmalar yapıyoruz, arzu ederseniz sizleri de davet edeceğimiz bir omlet partisi düzenleyeceğiz. Kış sezonunda çok fazla yumurta olmuyor. Böyle havaların güzel olduğu zamanlarda 5-10 yumurta olabiliyor. Şu an 6 yumurtamız var, böyle devam ederse yaz dönemindeki yumurta verimimiz düşecek.”